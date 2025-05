Polícia suspeita que homem encontrado morto em Bento Gonçalves tenha sido vítima de hipotermia

Um homem, identificado como Edgar Antônio Castagnetti, foi encontrado morto na Rua Baramante Mion, no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves, na manhã desta quinta-feira (29). Uma das suspeitas da Polícia Civil, que investiga o caso, é de que a causa da morte tenha sido hipotermia (quando a temperatura do corpo encontra-se abaixo dos 35°C).

De acordo com as informações do soldado Pablo Moreira, do Corpo de Bombeiros Militar, uma guarnição foi acionada, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM), após a denúncia de que havia um homem caído na calçada.