Montauri, na Serra, é um dos 15 municípios do RS sem casos de assassinato há mais de 20 anos

Bruna Zanetti / Divulgação

Localizado entre a Serra e o Planalto do Estado, Montauri é um dos 15 municípios gaúchos sem casos de homicídios, feminicídios e latrocínios há mais de 20 anos. O levantamento foi feito por Zero Hora a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que começou a compilação e divulgação das informações em 2002.

A ausência da violência é confidenciada por aqueles que atuam diretamente na segurança do pequeno município de 1.499 habitantes. Soldado da Brigada Militar, Leonardo Rodrigues Gonçalves do Nascimento atua na cidade desde 2019, mas foi somente há duas semanas que ele presenciou a primeira apreensão de drogas.

Um fato banal no cotidiano de grandes centros urbanos, mas capaz de abalar a tranquilidade de Montauri, segundo o policial que responde interinamente pelo comando do município:

— Foi há duas semanas, mas até hoje a cidade está em choque e mudou até a nossa rotina de serviço, com a população e as autoridades querendo medidas para isso não se propagar — conta Nascimento.

Para manter a paz e o índice de assassinatos em zero, a aposta do efetivo é na relação com a comunidade. Em um grupo de WhatsApp, comerciantes atualizam os policias sobre demandas e o efetivo apresenta as soluções viáveis. Uma cooperação mútua que tem gerado resultados.

— Quem é lotado no município tem esse relacionamento muito próximo com a sociedade. A gente acaba não sendo só um agente de segurança. Hoje, eu não moro na cidade, apenas trabalho lá. Mas, mesmo assim, é como se eu morasse, porque estamos ligados em tudo, toda hora, a todo momento — diz o soldado da BM.

Além da colaboração comunitária, os policiais contam com a ajuda da tecnologia, com monitoramento eletrônico em todas as entradas da cidade.

— Qualquer movimentação, nós já temos acesso praticamente imediato — sinaliza Nascimento.

Fora dos registros oficiais: sem mortes violentas desde a emancipação

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Vizinho de Serafina Corrêa e Casca, Montauri completou 37 anos de emancipação neste mês. Embora os dados oficiais da SSP sejam de 2002, moradores e autoridades relatam que o município nunca registrou mortes violentas desde a fundação.

— A cidade está com 37 anos e não temos registro de nenhum homicídio desde então. Tentamos manter isso ao máximo — diz o soldado da Brigada Militar Leonardo Rodrigues Gonçalves do Nascimento.

Em janeiro de 2020, a reportagem do Pioneiro esteve na cidade e comprovou a marca histórica de mais de 30 anos sem assassinatos. A vigilância discreta atrás das janelas das residências e do comércio chamou a atenção da equipe e revelou-se como um indicativo que nenhum "estranho" passa despercebido pelos montaurienses.

Outros municípios da lista

Além de Montauri, outros 14 municípios não registraram homicídios, latrocínios e feminicídios desde 2002, segundo os dados da SSP. O número representa 3% dos 497 municípios gaúchos.

São eles: Alto Feliz, Barra do Rio Azul, Boa Vista do Incra, Bozano, Canudos do Vale, Engenho Velho, Lagoa dos Três Cantos, Linha Nova, Maratá, Nova Boa Vista, Presidente Lucena, São José do Sul, Travesseiro e Vila Lângaro.

A lista compreende locais com pequena população. Engenho Velho é o com menor número de habitantes: 1.296. Presidente Lucena é o mais populoso, com 3.077, segundo dados do Censo Demográfico 2022.

População dos 15 municípios (Censo 2022):