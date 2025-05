Jogador do Juventude é alvo de operação do MP por suspeita de manipulação de resultado

Jogador do Juventude é alvo de busca e apreensão do MP por suspeita de manipulação de resultado. Grégori Bertó / MPRS / Divulgação

O jogador do Juventude Ênio foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS) na manhã desta terça-feira (20). Ele é alvo em uma investigação sobre um suposto envolvimento em casos com manipulação de resultados para apostas. Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta.

O objetivo da operação, conforme o MP, atende a uma solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e buscou obter mais provas sobre distorções em apostas. Conforme apuração, os apostadores tinham informações privilegiadas sobre a suposta manipulação para que o jogador recebesse pelo menos dois cartões amarelos em duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2025.

Ainda segundo o Gaeco, os mandados de busca foram cumpridos porque a CBF, ao emitir o alerta, relatou ao MPRS que foram registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão envolvendo um jogador e também pelo fato de que pessoas ligadas ao alvo, tanto no mês passado, quanto agora, estariam entre os apostadores. Os valores apostados não foram divulgados, nem o nome das outras pessoas envolvidas no suposto esquema.

A operação, chamada de “Totonero”, é conduzida pelos promotores de Justiça Rodolfo Grezzana, que atua em Caxias do Sul, e Manoel Figueiredo Antunes, coordenador do 5º Núcleo Regional do Gaeco – Serra. Segundo eles, foram deferidas ordens judiciais para localizar, por exemplo, documentos, mídias e celular do jogador.

— Inicialmente já haviam indícios bastante importantes do envolvimento do jogador com as bets (apostas), por isso fizemos esse pedido para o Judiciário do mandado de busca, da quebra do sigilo dos dados e da interceptação telefônica. E, com os elementos que vamos angariar a partir dos aparelhos eletrônicos que apreendemos, vamos dar continuidade a essa investigação — explica Grezzana.

Os mandados foram cumpridos com apoio da Brigada Militar (BM).

Por meio de nota, o Juventude disse que "colaborou fornecendo os acessos necessários para ação do Gaeco/MPRS, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube. Reiteramos nosso compromisso com a integridade e a transparência, e continuamos à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário". A nota diz ainda que "o clube seguirá atento aos desdobramentos desta ação e tem total interesse em acompanhar o completo esclarecimento dos fatos."

Os crimes investigados

Os crimes investigados são os de organização criminosa, artigo 198 da Lei Geral de Esporte e, ainda, eventual estelionato associado. Sobre o artigo 198, trata-se de "solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsificar o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

Conforme Antunes, coordenador do 5º Núcleo Regional do Gaeco, a investigação seguirá para apurar a conexão com eventuais outros integrantes do esquema:

— A investigação não termina aqui, isso, na verdade, é o começo de tentarmos identificar o que realmente está acontecendo.

As suspeitas

O jogador Ênio é investigado por dois casos de suspeita de manipulação. No caso mais recente, contra o Fortaleza, no último dia 10, foram registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão para o jogador. Ênio foi amarelado ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, num carrinho violento em Lucas Sasha, próximo à lateral do gramado, no meio-campo.

Ênio está sob suspeita por advertência levada na estreia no Brasileirão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na estreia do Brasileirão, Ênio também foi apontado em esquema de manipulação para cartão. Ele recebeu um amarelo contra o Vitória, em 4 de abril, aos 36 minutos da etapa inicial, e o sistema detectou o mesmo volume acima do normal para apostas nesse mercado.

Contraponto

A defesa de Ênio se manifestou no final da manhã desta terça-feira (20):