Homens são presos em Caxias do Sul com mais de 16 mil carteiras de cigarros roubadas em Torres

Mais de 16 mil carteiras de cigarros e 200 barbeadores foram localizados com os homens

Dois homens, de 25 e 37 anos, foram presos com mais de 16 mil carteiras de cigarros roubadas, além de um veículo furtado, na tarde desta terça-feira (20), na RS-453, em Caxias do Sul.

A ação foi realizada após troca de informações entre o 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (2º BPAT) com o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq), indicando que havia ocorrido um roubo de carga de cigarros no município de Torres.

Durante o patrulhamento das equipes do 4º BPChq, o veículo foi localizado ingressando em Caxias do Sul, sendo acompanhado pelas equipes da Brigada Militar e abordado na rodovia. Após consulta e verificação, foi confirmado que o furgão havia sido furtado na cidade de São Leopoldo, em 15 de maio. Porém, a carga correspondia ao roubo ocorrido na manhã desta terça em Torres.

O condutor declarou que a carga não possuía nota fiscal e durante a vistoria no furgão, que estava com as placas clonadas, foram encontrados um jammer (dispositivo bloqueador de sinal), cinco pares de luvas pretas, uma balaclava, um aparelho celular, 200 unidades de barbeadores, além das 16,2 mil carteiras de cigarro de diversas marcas.