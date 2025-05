Homem morre prensado entre caminhão e carreta em empresa de Caxias do Sul

Um homem de 53 anos, identificado como Maciel Krauspenhar Castro , morreu prensando entre um caminhão e uma carreta, na manhã desta terça-feira (20), em Caxias do Sul. O fato foi registrado em uma mecânica às margens da RS-453 , no bairro São Ciro, por volta das 8h20min.

O Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local. Castro morreu no local.

De acordo com o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Vanius Corte, o homem não era funcionário da empresa onde ocorreu o acidente, mas estava lá a serviço. Ainda segundo Corte, a vítima havia sido contratada há poucos dias, e não tinha o registro do contrato de trabalho.