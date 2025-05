Homem é baleado no loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul

Um homem de 28 anos foi baleado no Loteamento Campos da Serra, na zona leste de Caxias, na tarde de sexta-feira (2). O crime foi registrado por volta das 15h30min, de acordo com informações da Brigada Militar.

Segundo a BM, ao chegarem no local, os policiais realizaram contato com o homem baleado. Ele foi encaminhando na sequência a um hospital de Caxias, no entanto, o estado de saúde não foi informado.