Guardas municipais de Vacaria denunciados por tortura de motociclista viram réus na Justiça

A prefeitura também voltou a divulgar que os servidores seguem afastados das atividades nas ruas e que foram transferidos para atividades administrativas . A agressão ocorreu no dia 9 de março, por volta do meio-dia, durante uma abordagem.

Segundo a denúncia do MP, oferecida pelo promotor de Justiça Gustavo Ritter, os guardas municipais agiram com violência desproporcional ao abordar o motociclista que estava com o veículo irregular.