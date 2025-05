Família busca moradora de Caxias do Sul que está desaparecida há quatro meses 

Familiares e amigos seguem as buscas por Maitê Luise Farioli Camana, 27 anos. A jovem está desaparecida desde a manhã do dia 23 de dezembro do ano passado, quando foi vista pela última vez na Rua Lucas Menegotto, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul — onde residia há três anos.