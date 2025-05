Em duas horas, Brigada Militar prende cinco homens e apreende sete armas em Caxias do Sul

O 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Caxias do Sul, prendeu cinco homens e apreendeu sete armas em duas ocorrências distintas na noite desta terça-feira (13).

Na primeira delas, por volta das 20h, um quarteto, com idades de 22, 26, 38 e 47 anos, foi capturado no bairro Mariland. No local, os PMs localizaram dois revólveres calibre .38, um revólver calibre .32, munições e dinheiro.