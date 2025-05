Um homem de 31 anos e uma mulher de 43 foram presos com uma espingarda e outras armas na noite desta quarta-feira (30), em Caxias do Sul. Um menor, de 17 anos, também foi apreendido na ação.

A prisão foi realizada pelo agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), no bairro Kayser, por volta das 22h30min. Com eles foram apreendidas uma pistola Taurus 839c, 20 munições de calibre .380 e uma espingarda com numeração raspada.