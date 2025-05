Duas pessoas são presas em operação de combate a fraudes em venda de ingressos em Gramado e Canela

De acordo com a Polícia Civil, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios da região, além de Caxias do Sul e São Paulo. Dezesseis pessoas são alvos da investigação. Essa foi a segunda etapa da chamada Operação Voucher, deflagrada inicialmente em 8 de janeiro. Cerca de 20 policiais participaram da ação desta quinta, incluindo agentes da polícia paulista.

A investigação aponta que um grupo criminoso é o responsável pelo esquema. Os suspeitos teriam movimentado nos últimos mais de R$ 1 milhão, conforme levantamento da Polícia Civil. Segundo comunicado, as equipes obtiveram novas provas e identificaram que as lideranças são de fora do Rio Grande do Sul.