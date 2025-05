Adolescentes que esfaquearam professora em Caxias do Sul devem ser julgados na primeira quinzena de maio 

Caso aconteceu na escola municipal João de Zorzi, na Zona Norte de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Encerrou nesta semana a fase de depoimentos sobre o ataque à professora da escola João de Zorzi, localizada na Zona Norte de Caxias do Sul. Os três adolescentes envolvidos na agressão à docente, dois adolescentes de 15 anos e uma de 13, começaram a ser ouvidos na segunda-feira (28) e terminaram os relatos na quarta (30). Ainda, seis testemunhas também depuseram no Fórum de Caxias do Sul.

Os adolescentes jovens estão sendo representados por defensores públicos. Já a adolescente conta com uma advogada na defesa. Contatados, todos os profissionais negaram comentar o caso.

O processo é conduzido pelo juiz Silvio Viezzer, do Juizado da Infância e da Juventude da comarca de Caxias do Sul. Com o fim dos depoimentos, o caso segue para o próximo estágio. Segundo informado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), o laudo psicológico dos adolescentes será enviado ao magistrado na próxima terça (6).

A partir do recebimento do documento, o prazo para as alegações finais será aberto. Serão cinco dias consecutivos para os apontamento da acusação e defesa do trio. Após essa etapa, o caso estará pronto para ser julgado, o que deve ocorrer ainda na primeira quinzena de maio. Todo o processo de julgamento do trio deve ser finalizando em até 45 dias.

A investigação da Polícia Civil pediu que o trio fosse responsabilizado por três atos infracionais (equivalente ao crime, contudo cometido por menores de idade): tentativa de homicídio por motivo torpe, associação criminosa e incitação à prática de crimes.

Na avaliação dos delgados que acompanharam o caso, delegado regional Augusto Cavalheiro Neto e delegada Aline Martinelli, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), há grandes chances do trio permanecer internado na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase) por três anos, tempo máximo previsto pela lei.

O trio já cumpre internação provisória desde 3 de abril. Os dois jovens foram encaminhados para a Fase em Novo Hamburgo, enquanto que a adolescente está na unidade de Porto Alegre.

Relembre o caso

Na tarde do dia 1º de abril os adolescentes atacaram uma professora da Escola Municipal João de Zorzi, em Caxias do Sul. A docente, que lecionava a aula de inglês, foi atacada pelas costas com facadas. Apesar dos ferimentos, ela não correu risco de vida. A professora se recupera do ataque em casa e segue afastada das salas da aula.

O trio fugiu logo depois do ataque e foi capturado horas depois pela Guarda Municipal e Brigada Militar em uma área de mata. A investigação da Polícia Civil indicou que o ataque foi planejado e teve vingança como motivação.