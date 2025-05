4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul recebe três novas viaturas semiblindadas 

As viaturas receberam blindagem parcial nas portas e parte frontal, o que aumenta a proteção em situações de disparos de arma de fogo. Conforme a comunicação do Choque, elas representam um avanço significativo na segurança das equipes e na capacidade de resposta da tropa. Ao mesmo tempo, o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) recebeu outras onze novas viaturas semiblindadas.

— O recebimento das novas viaturas, sem sombra de dúvidas, aumenta nossa capacidade operativa , em especial operacional no combate à criminalidade, em específico aos crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes, apreensão de armas de fogo e de pessoas foragidas do Poder Judiciário — destaca o comandante do 4º Batalhão de Choque, Diego Soccol.

Conforme a comunicação do batalhão, as viaturas foram viabilizadas por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg RS). A iniciativa permite que empresas do Rio Grande do Sul direcionem parte do ICMS devido para investimentos em segurança pública.