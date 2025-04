Terceira mulher é presa por caso de criança que ingeriu cocaína em Bom Jesus

A mãe do menino e uma outra mulher foram as duas primeiras presas por conta do caso de intoxicação. As prisões aconteceram em março. O caso ocorreu na Vila Pinto, em Bom Jesus, em 20 de fevereiro. O bebê ficou um dia internado em um hospital local e depois foi transferido para Vacaria sob cuidados do Conselho Tutelar.