"Se eu fosse o alvo, eles não tinham atacado outra pessoa", diz diretor de escola onde professora foi esfaqueada em Caxias

Durante a entrevista, Carvalho confirmou que os pais dos adolescentes suspeitos do ataque, de 14 e 15 anos, e de outros dois alunos, haviam sido chamados na escola um dia antes em virtude de "uma brincadeira desagradável dentro da sala de aula". No entanto, apenas os pais de dois estudantes compareceram.

— Esses alunos receberam, na verdade, uma advertência por escrito, o que, talvez, tenha sido o estopim para que eles se organizassem para fazer alguma coisa que não estávamos esperando. Mas eles têm histórico de relatos pedagógicos, mais com relação a não fazer as atividades na escola. Eles eram hostis, mas no sentido de palavrões e no tratamento entre eles. Mas nada contra professores e funcionários — garante.