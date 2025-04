Polícia tenta localizar motorista que atropelou mulher na BR-470, em Carlos Barbosa

A Polícia Civil tentar localizar o autor de um atropelamento na BR-470, em Carlos Barbosa , ocorrido nesta semana. A vítima, uma mulher de 58 anos, foi encontrada no fim da tarde da segunda-feira (7) caída em uma valeta , em frente a um comércio no km 231.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela tinha um corte profundo na cabeça e possíveis fraturas nas pernas. Inicialmente, a mulher atropelada foi socorrida ao Hospital São Roque, no município. Contudo, no mesmo dia, houve transferência da paciente ao Hospital Pompéia, em Caxias do Sul.