Uma mulher de 26 anos foi presa pela Brigada Militar (BM) com cinco tijolos de cocaína e outro de crack em Caxias do Sul. A ação, coordenada pelo 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), ocorreu por volta da 0h30min desta segunda-feira (21), no bairro Jardim Eldorado.