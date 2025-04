Mulher é morta a facadas pelo companheiro, que foi preso em flagrante, em Bento Gonçalves

Uma mulher, identificada como Jane Cristina Montiel Gobatto, de 54 anos, foi morta a facadas na tarde desta sexta-feira (18), em Bento Gonçalves. O caso foi registrado por volta das 15h30min, no bairro Santa Rita. O suspeito de cometer o crime é seu companheiro, de 64 anos, que foi preso em flagrante.

Conforme as informações da Brigada Militar, a vítima foi atingida por golpes na região do pescoço, provocados por uma arma branca (faca). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, devido à gravidade dos ferimentos, Jane Cristina morreu ainda no local.