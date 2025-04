Jovem é apreendido por suspeita de atirar contra ônibus escolar em Vacaria

Um jovem de 18 anos foi apreendido provisoriamente na manhã desta sexta-feira (11), em Vacaria, por suspeita de atirar contra um ônibus escolar. Embora seja maior de idade, ele será internado porque, quando teria cometido a agressão, no dia 1° de abril, tinha 17 anos — situação que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente aguardou o ônibus em uma parada, na Rua Edson, no bairro Monteclaro, por volta das 23h30min. Na sequência, teria discutido com um passageiro e efetuado disparos, que passaram próximo ao alvo e a uma adolescente. Ninguém se feriu.