Investigação aponta que queda de segundo andar causou a morte de mulher em academia de Caxias do Sul

Academia em que mulher teve queda em Caxias do Sul, em 19 de março. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Denise Oliveira, 45 anos, morreu por causa da queda do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, conforme apontam laudos emitidos pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). O resultado da análise foi revelado nesta terça-feira (22) pela Polícia Civil. O caso aconteceu na noite de 19 de março, no bairro Esplanada.

Porém, conforme o delegado responsável pela investigação, Edinei Albarello, não é possível identificar uma causa clínica que explique o que provocou o desequilíbrio e, em seguida, a queda. Segundo Albarello, isso significa que não há como afirmar, por exemplo, se ela teve um mal súbito ou se a queda pode ter sido decorrente de um desequilíbrio durante a execução do exercício físico.

A mulher estava em um aparelho chamado graviton quando caiu contra o vidro da academia, que acabou quebrando. A queda, segundo aponta o IGP, foi de uma altura de 5,6 metros .

Os laudos do IGP também descrevem que o aparelho estava a 70 centímetros de distância da parede. Além disso, o vidro que quebrou tinha espessura de quatro milímetros, sendo um vidro comum. De acordo com Albarello, ainda são necessárias algumas diligências para a conclusão do inquérito policial.

O que se sabe até agora

Anteriormente, a Polícia Civil descartou a hipótese de que Denise tenha sido empurrada contra a janela.

A aluna treinava na Motivida, no bairro Esplanada, no início da noite daquela quarta-feira. Um relato preliminar indicou, de acordo com o delegado, que a vítima estava agachada, executando um exercício em um equipamento Graviton, quando se desequilibrou e foi projetada para trás, onde havia janelas basculantes de vidro. O mesmo é visto na simulação.

A estrutura rompeu e Denise caiu sobre a grade de segurança do prédio. Vizinhos e pessoas que passavam pelo local relataram ter visto a mulher presa pela perna, de cabeça para baixo, e desacordada. Em parada cardiorrespiratória, foi necessário cortar as hastes para socorrê-la, segundo o Corpo de Bombeiros. O Samu, entretanto, não conseguiu reanimar a vítima.

Natural de Caxias, Denise era solteira, morava no bairro vizinho, o São Caetano, e trabalhava como tecelã. O sepultamento ocorreu no dia 21 de março, no Cemitério Público Municipal.

— Ela gostava de se manter em forma e foi onde acabou acontecendo. Morreu onde mais gostava de estar — relatou o irmão Felipe Rossetto, 33, na época do acidente.

A academia

A Motivida fica na esquina das ruas Dr. Assis Antônio Mariani e Hygino Tartarotti, no bairro Esplanada, e funciona há 12 anos. O estabelecimento ficou por quatro dias fechado após os fatos, sendo reaberto na segunda-feira seguinte, dia 24.