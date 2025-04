Homem tenta matar cunhado com tiros de espingarda em Vacaria

Um homem de 40 anos foi baleado com tiros de espingarda, no início da tarde desta quinta-feira (10), em Vacaria. De acordo com registro da Polícia Civil, a vítima e o suspeito de ter cometido o crime são cunhados. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 14h em frente à residência da vítima, na Rua Eurico Caruzo, no bairro Monte Claro.

Conforme o registro, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital de Vacaria para verificar a gravidade dos ferimentos. Segundo a atualização médica divulgada pela polícia, o homem será transferido para Caxias do Sul. Ele corre o risco de morrer.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe de investigação foi acionada para atender a tentativa de homicídio quando o homem estava no interior de uma Saveiro em frente a uma fábrica de móveis localizada próxima ao Trevo do Ginete.

No local, os policiais constataram os vestígios de sangue e disparos de arma de fogo no veículo. Depois, descobriram que o crime ocorreu em frente à casa da vítima. Foram encontrados pedaços de vidro, bucha de munição de espingarda e fragmento de chumbo no endereço.