Homem que tentou matar a companheira há 12 anos é preso em Caxias do Sul

Um homem de 56 anos foi preso nesta terça-feira (22) pela Polícia Civil de Caxias do Sul 12 anos após atear fogo no corpo da companheira enquanto ela estava dormindo. Ele foi localizado no bairro Pio X pelos policiais civis.

Ele tinha uma ordem de prisão expedida pela 1ª Vara Criminal pelo crime de homicídio qualificado tentado perpetrado em janeiro de 2013, no bairro Planalto. Na época do crime, o termo feminicídio ainda não era utilizado.

No dia do crime, o homem ateou fogo ao corpo da companheira, que teve lesões no peito, rosto e braços, mas sobreviveu. Ela ficou com cerca de 15% do corpo queimado e foi socorrida por vizinhos.