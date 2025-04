Homem morre após ser atingido por galho de árvore no interior de Guaporé

Um homem, identificado como Derlis Javier Sanchez Arzamendia, de 23 anos, natural do Paraguai, morreu após ser atingido por um galho de uma árvore no interior de Guaporé, quarta-feira (16). O fato ocorreu em uma propriedade da Linha Quarta Bahia.

Conforme as informações do delegado da Polícia Civil de Guaporé, Thiago Albuquerque, a vítima estava trabalhando no corte de eucaliptos com uma equipe de serralheiros. Nesse momento, ao derrubarem uma árvore, a planta atingiu outra e um galho de grande porte se soltou e pegando a cabeça de Derlis, que morreu no local. O delegado também destacou que, segundo observado no local, a vítima utilizada luvas e botas, mas estava sem capacete.