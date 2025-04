Homem é flagrado com arma de fogo no aeroporto de Caxias do Sul

Um homem de 57 anos foi flagrado com uma arma de fogo no Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, nesta quinta-feira (24) . Ele foi preso por porte ilegal e encaminhado à Delegacia de Polícia.

De acordo com a comunicação da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS), a Guarda Municipal (GM) prendeu o viajante após ele tentar passar com a arma pelo detector de metais no embarque do aeroporto durante a manhã. O homem é natural de São Paulo e estava a caminho do estado paulista.