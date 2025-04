Em ocorrências diferentes, cinco suspeitos de tráfico de drogas são presos em Caxias do Sul

Segundo informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), na primeira ocorrência, duas mulheres, de 18 e 35 anos, e um homem de 19 anos, foram detidos por volta de 20h30min, no bairro Interlagos.

Já por volta das 23h, no bairro Jardim América, dois homens, de 27 e 44 anos, foram presos com 83 porções de cocaína, cinco poções de maconha , além de dinheiro. Todos os detidos foram encaminhados à delegacia.

Além das cinco prisões, outro homem de 32 anos foi detido no início da madrugada desta quarta-feira (9), por furto no bairro São Pelegrino. Segundo a polícia, a equipe foi acionada por volta de 1h para averiguar ocorrência de arrombamento em estabelecimento comercial. O homem foi encontrado no interior do estabelecimento e preso em flagrante.