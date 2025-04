Dois estudantes são feridos com canivete em briga na saída de escola de Vacaria

Dois estudantes de 17 anos foram feridos com canivete durante uma briga na saída da Escola Estadual Professor José Fernandes de Oliveira, em Vacaria, por volta do meio-dia desta quarta-feira (9).

Segundo nota da Polícia Civil, que investiga o caso, um adolescente de 16 anos teria admitido o envolvimento e a utilização da arma contra os colegas — o objeto foi encontrado com ele em abordagem da Brigada Militar (BM).

As vítimas sofreram ferimentos leves e foram atendidas. O diretor da escola sofreu escoriações em razão de uma queda ao tentar conter o tumulto, ainda conforme a polícia.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), com o diretor da instituição. O canivete foi apreendido . De acordo com a Polícia Civil, após os depoimentos, o adolescente apontado pela agressão foi entregue aos responsáveis legais.

Nota da 23ª CRE

Na manhã desta quinta-feira (10), a 23ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Vacaria, emitiu uma nota sobre o caso de violência envolvendo estudantes da escola da rede estadual:

"A 23ª Coordenadoria Regional de Educação acompanha o fato envolvendo estudantes da Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira, de Vacaria, ocorrido na quarta-feira, 9 de abril. Por meio do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar, a CRE realizará escutas com a comunidade, para a promoção de um ambiente escolar seguro, e de acolhimento. Ainda ontem a direção da escola acionou os órgãos de segurança, assim como o Conselho Tutelar. Os estudantes foram atendidos no hospital local, e já estão em casa".