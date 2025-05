Cidades da Serra têm redução de 54% no número de homicídios no primeiro trimestre de 2025

Números do CRPO Serra são do primeiro trimestre deste ano. Comunicação Social - CRPO/Serra / Divulgação

Os 19 municípios que integram o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra) tiveram uma queda de 54% no número de homicídios, latrocínios e feminicídios no início de 2025. Foram 27 vítimas neste ano contra 59 no primeiro trimestre de 2024, de acordo com levantamento do Pioneiro.

Já conforme a comunicação do CRPO Serra, outros dados também são enfatizados, como as prisões e apreensões realizadas pelos policiais. No primeiro trimestre deste ano, a Brigada Militar na Serra realizou mais de 1,1 mil prisões.

Além disso, 103 foragidos foram localizados, conforme os dados. Os policiais também apreenderam 272 quilos de drogas e 118 armas de fogo. Os números são referentes ao período entre 1º de janeiro e 31 de março.

— Essa redução (nos homicídios) demonstra que as estratégias adotadas estão no caminho certo e que precisamos avançar cada vez mais. Temos três grandes prioridades no nosso planejamento: redução de homicídios, da violência doméstica e dos crimes contra o patrimônio. Para seguirmos melhorando os resultados é necessário manter a repressão qualificada nas ruas e a integração com as demais instituições que compõem o subsistema especializado de segurança pública: as polícias, o judiciário e o penitenciário — explica o comandante do CRPO Serra, coronel Ricardo Moreira de Vargas.

Na integração, além da BM, estão as forças de segurança como Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias (IGP), Ministério Público (MP), a Justiça e secretarias municipais de segurança pública.

Reforço de policiais e integração das forças de segurança

Para 2025, o comandante conta que foi notada a necessidade de um aporte maior de policiais militares e a falta dos núcleos de policiamento comunitário. A região recebeu cem novos soldados e o policiamento comunitário de Ana Rech foi reativado.

— Nesta linha, trabalhamos sempre focados no programa chamado RS Seguro. Sabemos que a violência é uma questão que vai além da segurança e por isso agimos de maneira transversal, envolvendo vários órgãos da segurança pública e o judiciário. Empregamos nossos recursos orientados pelo tripé de diretrizes: integração + inteligência + investimento qualificado. No combate ao crime utilizamos a dissuasão focada (estratégia de prevenção ao crime que visa desestimular comportamentos criminosos), pois percebemos que os eventos criminosos não estavam distribuídos aleatoriamente, mas sim em pequenos grupos — complementa Vargas.

O coronel detalha que os criminosos mais violentos são identificados e é passada uma "mensagem clara e direta contra eles e seus grupos":

— Passamos a mensagem de que seremos implacáveis. Trata-se de um protocolo de ação conjunta que abrange sete medidas de enfrentamento aos crimes de homicídio cometidos por esses grupos. Tais medidas se iniciam com operações da Brigada Militar e da Polícia Civil na saturação de determinados bairros e podem chegar a transferências estaduais ou federais de presos que estão nas casas prisionais da Serra. Nesse sentido, a Brigada Militar implementou medidas imediatas após a ocorrência de homicídio, otimizando seus recursos com foco na obtenção de dados e na produção conjunta de conhecimentos de Inteligência com a Polícia Civil e Polícia Penal, para determinar o autor do crime e prevenir novos eventos.

Mês a mês nas 19 cidades

Homicídios, latrocínios e feminicídios

2024

Janeiro: 24

Fevereiro: 22

Março: 13

Total: 59

2025

Janeiro: sete

Fevereiro: sete

Março: 13

Total: 27

