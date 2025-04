Caxiense está desaparecida desde março nos Estados Unidos 

De acordo com a prima de Janaína, Andressa Vidal, a caxiense se mudou para o país há cerca de três anos , mas ficava períodos de seis meses nos EUA e outros seis no Brasil. Antes de se mudar, trabalhava como representante farmacêutica em São Paulo.

O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do consulado-geral do Brasil em Nova York, afirma que está prestando assistência aos familiares desde a notificação do desaparecimento. No entanto, seguindo a Lei de Acesso à Informação, o Itamaraty não pode fornecer informações sobre brasileiros que buscam assistência consular.