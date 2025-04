Caso de mulher que morreu após queda do segundo andar de academia em Caxias completa um mês; polícia ainda investiga

Estabelecimento fica no bairro Esplanada. Foto é do dia seguinte, quando janela ainda estava quebrada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) concluiu os laudos que podem elucidar a morte de Denise de Oliveira, 45 anos. Ela caiu do segundo andar do prédio de uma academia em Caxias do Sul, onde praticava atividades físicas, há um mês, na noite de 19 de março. Contudo, o caso ainda segue sem uma resposta definitiva para as circunstâncias do acidente e a causa da morte.

Além de exame técnico no local, o IGP, que considera o caso peculiar, trabalhou em análises complementares sobre o tipo e resistência do vidro da janela pela qual Denise caiu. O órgão também apurou eventuais irregularidades na instalação e fiscalização do estabelecimento, e nas condições dos equipamentos de musculação utilizados por ela. A academia não conta com câmeras de vigilância internas.

Os laudos periciais foram assinados e encaminhados na quinta-feira (17) à Polícia Civil. O delegado Edinei Albarello tomou conhecimento do trâmite e afirma que ainda serão analisados documentos e realizadas diligências, antes da conclusão do inquérito policial.

Também foram ouvidas testemunhas, incluindo o proprietário da academia Motivida, Rodrigo Brustolin de Oliveira, mas os relatos colhidos não foram divulgados.

Na prática, não há prazo ou previsão para o fechamento das investigações, conforme Albarello.

O que se sabe até agora

O último avanço divulgado pela Polícia Civil ocorreu no dia 28 de março, quando foi descartada a hipótese de que Denise tenha sido empurrada contra a janela.

A aluna treinava na Motivida, no bairro Esplanada, no início da noite daquela quarta-feira. Um relato preliminar indicou, de acordo com o delegado, que a vítima estava agachada, executando um exercício em um equipamento Graviton, quando se desequilibrou e foi projetada para trás, onde havia janelas basculantes de vidro.

A estrutura rompeu e Denise caiu sobre a grade de segurança do prédio. Vizinhos e pessoas que passavam pelo local relataram ter visto a mulher presa pela perna, de cabeça para baixo, e desacordada. Em parada cardiorrespiratória, foi necessário cortar as hastes para socorrê-la, segundo o Corpo de Bombeiros. O Samu, entretanto, não conseguiu reanimar a vítima.

Natural de Caxias, Denise era solteira, morava no bairro vizinho, o São Caetano, e trabalhava como tecelã. O sepultamento ocorreu no dia 21 de março, no Cemitério Público Municipal.

— Ela gostava de se manter em forma e foi onde acabou acontecendo. Morreu onde mais gostava de estar — relatou o irmão Felipe Rossetto, 33, na época do acidente.

A academia

A Motivida fica na esquina das ruas Dr. Assis Antônio Mariani e Hygino Tartarotti, no bairro Esplanada, e funciona há 12 anos. O estabelecimento ficou por quatro dias fechado após os fatos, sendo reaberto na segunda-feira seguinte, dia 24.