Cadela é resgatada após vídeo de maus-tratos viralizar em Garibaldi 

Um caso de maus-tratos contra uma cadela mobilizou a comunidade de Garibaldi na noite deste domingo (6). A situação foi denunciada após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostravam a violência de um homem contra Meghi, da raça shih-tzu, de nove anos. Ela foi resgatada e agora está sob os cuidados do Departamento do Bem-Estar Animal (DBEA), da prefeitura. O suspeito pelo crime será investigado.

A partir das denúncias recebidas, o DBEA e representantes da causa animal da cidade deslocaram-se até o endereço inicialmente indicado, na Avenida Independência, com o apoio da Brigada Militar. No local, foi informado que o animal estaria em outra residência, no bairro São Francisco. A cachorra foi encontrada e, após diálogo com familiares da tutora, foi acordado o recolhimento do animal.