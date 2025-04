Após sumiço de cão comunitário, secretário e dois CC's são exonerados da prefeitura de Vacaria

Cão batizado como Negão não é visto desde a quinta-feira. Informações sobre o paradeiro dele podem ser comunicadas pelo (54) 98127-0931. Acervo Polícia Civil / Divulgação

O sumiço de um cão comunitário resultou na exoneração do secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria, Fernando Pedroso, nesta segunda-feira (28). Dois homens que atuavam como cargos de confiança (CC) na mesma pasta também foram desligados das funções na prefeitura. A dupla aparece em imagens de câmeras de segurança colocando o cão dentro de um carro oficial do município na manhã da última quinta-feira (24). Desde então, o cachorro não foi mais visto, o que tem gerado revolta nas redes sociais, além de investigação da Polícia Civil.

Segundo o delegado Anderson Silveira de Lima, o cão, chamado de Negão, era mantido por moradores da Rua Libório Rodrigues, na área central de Vacaria. Na manhã de quinta, dois homens recolheram o animal na mesma via e o colocaram em um veículo oficial do município. Imagens de câmeras de segurança de moradias gravaram a ação. Ao menos dois moradores registram o desaparecimento do cachorro na Polícia Civil.

Os homens que aparecem nas imagens recolhendo Negão foram identificados como cargos de confiança da secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e foram exonerados da prefeitura ainda na sexta-feira (25). No dia seguinte, eles prestaram depoimento à Polícia Civil. A pessoa que teria recebido o cão comunitário também foi ouvida.

— (Eles) disseram que havia reclamações de que o animal era perigoso e que ele fugiu enquanto estava sendo levado para um sítio. O caso será investigado com prioridade e os fatos serão plenamente esclarecidos — destaca o delegado Anderson Silveira.

Informações sobre o paradeiro de Negão podem ser comunicadas ao WhatsApp do plantão da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Vacaria: (54) 98127-0931.

Exoneração do secretário e buscas em cidades da região

O desaparecimento de Negão gerou mobilização nas redes sociais da prefeitura e no perfil do prefeito de Vacaria, André Rokoski. Na manhã desta segunda-feira (28), o chefe do Executivo comunicou a exoneração do secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Pedroso.

Rokoski disse que a decisão se baseou na sensibilidade com a causa animal e após uma conversa com o ex-secretário.

— Nós estamos aqui sempre buscando transparência em todos os nossos atos, sempre buscando a Justiça. Por isso que nós, antes de tomarmos uma decisão precipitada, procuramos ouvir todos os envolvidos. A gente espera que a polícia investigue, que faça o seu trabalho e que a verdade seja sempre esclarecida. Temos esperança ainda que o cão apareça — ressaltou.

Ainda conforme o prefeito, no final de semana, uma equipe foi até Bom Jesus após receber informações de que o cão havia sido levado para a cidade vizinha, contudo, o animal não foi encontrado.

No fim da tarde desta segunda, um cão com as mesmas características do Negão foi localizado em São José dos Ausentes. Conforme a protetora Daniela Moraes, integrante da ONG Oscip Amigo do Bicho, o cachorro foi encontrado caminhando na rua, com uma corda no pescoço. O cão foi identificado por uma moradora que o encaminhou para a Brigada Militar.

Segundo Daniela, os policiais estão levando o cão de São José dos Ausentes até Vacaria. Conforme o delegado Anderson, após chegar na Serra o animal deve ser identificado pelos moradores que o cuidavam. Caso se confirme que o cão é Negão, o cachorro será oficialmente resgatado.

À reportagem, o prefeito assegurou a exoneração dos servidores envolvidos no desaparecimento do cão. O afastamento definitivo deles da prefeitura de Vacaria se manterá mesmo com a confirmação do resgate do cachorro.

Contraponto

Pedroso admite que autorizou o recolhimento do cão. Entretanto, explica que não sabia que se tratava de um cachorro comunitário, mas, sim, de um animal bravo e que estava atacando moradores.

— Eu não sabia que esse cão era cuidado por algumas pessoas da rua. Pra mim, a informação que chegou, era de que era um cachorro de rua que estava atacando algumas pessoas. Eu não tinha nenhum combinado com a pessoa que recebeu esse animal — acrescenta.

Pedroso ainda afirma que entende e respeita a decisão do prefeito em exonerá-lo do cargo.