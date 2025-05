Adolescentes que esfaquearam professora em Caxias do Sul serão ouvidos em audiência na próxima segunda-feira

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) confirmou que na próxima segunda-feira (28) uma nova audiência será realizada com os três adolescentes que atacaram a professora da escola João de Zorzi. A sessão, que ocorre às 14h no Fórum de Caxias do Sul, será uma audiência de instrução onde provas orais, como testemunhas, peritos e os envolvidos no caso, se manifestam perante o juiz. A partir dessas informações, ele poderá abrir prazo para as alegações finais.