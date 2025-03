Polícia Civil realiza operação na Serra contra grupo suspeito de extorquir empresário no Mato Grosso

Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID) do Rio Grande do Sul / Reprodução

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Phantom, que investiga um grupo da Serra gaúcha responsável por extorquir um empresário em mais de R$ 2 milhões em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Guaporé, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina. Até o momento, 12 pessoas foram presas, sendo 11 na Serra e uma em SC, segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID) do Rio Grande do Sul, João Vitor Herédia.