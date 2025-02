Polícia Civil indicia homem que atirou contra crianças em Forqueta, em Caxias, por cinco tentativas de homicídio  

A Polícia Civil de Caxias do Sul concluiu o inquérito que investigava o ataque a tiros ocorrido em Forqueta, em 18 de janeiro, no qual três crianças ficaram feridas. O documento, que já foi encaminhado para o Ministério Público, indicia o atirador, um homem de 33 anos, por cinco tentativas de homicídio qualificadas: das três crianças, do pai delas e do próprio pai do atirador. O homem, que não tinha antecedentes criminais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele está em uma penitenciária de Caxias do Sul.

O caso aconteceu na tarde de um sábado na Rua Severino Generosi, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul. A polícia foi acionada após testemunhas ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, encontraram três crianças, de 11, cinco e dois anos, feridas. As crianças de 11 e cinco anos foram atingidas por estilhaços. Já a de dois anos levou um tiro na perna. Todas foram atendidas e já receberam alta hospitalar. Elas estavam com o pai em um veículo Kadett.

Além das crianças, o pai do atirador, um homem de 60 anos, que estava com ele em um Focus, também foi atingido por um tiro. Ele ficou ferido no braço e buscou atendimento no Hospital Pompéia, onde foi localizado pela polícia.

Segundo o delegado Caio Fernandes, as circunstâncias em que os disparos foram feitos não foram esclarecidas. Contudo, das três versões apresentadas à polícia durante os depoimentos, apenas duas se mantiveram. Os ocupantes do Kadett, onde estavam as crianças, alegam que sequer houve contato preliminar com os homens do Focus. Já pai e filho, que estavam no Focus, alegaram estar diante de um possível assalto.

— Ele (o atirador) disse que já tinha sido assaltado nas proximidades daquela região. Ele teria visto alguns indivíduos que teriam bloqueado o caminho. Então, voltou rapidamente para casa, se armou e voltou para lá para ver qual era a situação. Em outro ponto teria encontrado os mesmos indivíduos que teriam vindo para cima dele. Foi então, que ele alega ter efetuado os disparos contra essas pessoas que investiam contra ele — conta o delegado, com base no depoimento do indiciado.

A versão dada pelo pai do atirador, de que os ocupantes do Kadett saíram do veículo atirando contra eles foi descartada após ele prestar novos depoimentos e ajustar as declarações dadas no primeiro momento.

Segundo o delegado, a falta de câmeras de segurança no local, uma área afastada, e a ausência de testemunhas dificulta o esclarecimento do que causou os tiros e a dinâmica dos fatos.

— A ausência da dinâmica do ocorrido não exclui o fato. É inegável que o atirador, ao efetuar os disparos, nas condições e no cenário descrito pelas vítimas, estava consciente e assumiu o risco de alvejar alguém de forma letal. Mesmo assim, ele efetuou os disparos — argumenta o delegado.

