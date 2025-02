Operação investiga o furto de sete toneladas de fios de cobre em Vacaria 

Segunda nota da Delegacia de Polícia Civil de Vacaria, a operação também teve ações em Caxias do Sul, Vale Real e Bom Princípio, contando com 15 policiais. Dois suspeitos pelo crime foram localizados e devem responder por furto qualificado e associação criminosa.

Um deles, um homem de 55 anos, foi encontrado em um barracão na RS-122, em Bom Princípio. Ele é o principal suspeito do furto e também teria sido o motorista do crime. Já em Caxias do Sul, um homem de 39 anos, suspeito de participar do furto, foi localizado e ouvido.