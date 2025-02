Incêndio criminoso destrói casa e deixa famílias desabrigadas no São Francisco, em Garibaldi  

A Polícia Civil investiga um incêndio criminoso registrado na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro São Francisco , na divisa com o bairro Bela Vista I, em Garibaldi . O crime aconteceu por volta das 2h20min na Rua Jacarandá.

Moradores das proximidades acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade para combater as chamas em uma casa de madeira. Segundo a corporação, ao chegar no local o fogo já havia consumido a moradia. O trabalho de rescaldo impediu que as chamas se alastrassem para casas vizinhas.