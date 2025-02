Identificado homem que morreu após ser baleado dentro de táxi em Caxias do Sul

Edson Borges Pontel, de 46 anos, foi morto com um tiro de arma calibre. 12 no fim da tarde deste domingo (2), em Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvejada dentro do táxi que utilizava para trabalhar, na Rua Adriano Norberto Mussoi, no bairro Reolon, por volta das 17h30min.