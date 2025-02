Homem é preso por desacato em confusão após evento de Carnaval em Caxias do Sul

Após o encerramento do bloco de Carnaval "Acadêmicos do Luizinho", promovido pelo Bar do Luizinho, sábado (22), na dispersão dos foliões houve uma confusão generalizada entre público e policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar de Caxias do Sul (12º BPM), na Rua Jacob Luchesi, bairro Santa Catarina. Uma pessoa foi presa. A confusão foi divulgada por meio de vídeos que circularam nas redes sociais.

Confira a nota completa abaixo:

"Em vista dos vídeos que estão circulando nas redes sociais, os quais mostram a intervenção Policial Militar na noite do último sábado (22/2) no evento de Carnaval na Rua Jacob Luchesi, em Caxias do Sul, o comando do 12º BPM informa que a intervenção, com uso de técnicas de menor potencial ofensivo, ocorreu para o controle de distúrbios que se sucederam em locais adjacentes ao evento principal (Bar do Luizinho), em vista de situações que envolveram brigas generalizadas. A Brigada Militar acionada para intervir nas mencionadas desordens e brigas entre populares buscou dissuadir as ações delituosas através da presença e da orientação de partes, porém, o efetivo policial acabou sendo alvo de agressões, com arremesso de objetos (paus, pedras e garrafas de vidro), além de ofensas verbais que redundaram na prisão de um homem por desacato, desobediência e resistência. As técnicas de contenção e dispersão utilizadas tiveram como único objetivo cessar riscos a terceiros que estavam próximos dos locais de tumulto e resguardar a segurança dos policiais e dos demais participantes do evento principal que não estavam envolvidos nas brigas. Até o momento, além dos vídeos que circularam nas redes sociais, não chegou ao conhecimento do Comando do 12º BPM relatos de partes interessadas sobre eventuais excessos e, caso sejam tais situações reportadas, serão devidamente apuradas, para verificação de suas circunstâncias. A Brigada Militar reafirma o seu compromisso com a ordem pública e a segurança de todos."