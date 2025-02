Homem é preso em flagrante por agressão e embriaguez ao volante em Bento Gonçalves

O caso ocorreu após motoristas informarem aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre um homem que estaria agredindo sua companheira em um Mercedes-Benz branco. Os policiais localizaram o veículo, e, no interior, estava a jovem, natural de Guaratinguetá (SP), e o homem, natural de Curitiba (PR). A mulher apresentava ferimentos na boca e o suspeito estava com lesões no rosto.