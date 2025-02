Homem é preso após ameaçar esposa, filha e sogra com espingarda, em Bento Gonçalves

Um homem de 39 anos foi preso na noite desta sexta-feira (7) após ameaçar a esposa, filha e a sogra com uma espingarda calibre 12 no bairro Fátima, em Bento Gonçalves .

A Brigada Militar (BM) foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom). No local, encontraram o homem com a espingarda em mãos e ameaçando as mulheres. No interior da residência foram achadas três munições calibre 12, duas facas e um facão.