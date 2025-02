Crime ocorreu na Rua Bianca Barrichello Scomazzon, no bairro Fenachamp.

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na Rua Bianca Barrichello Scomazzon, no bairro Fenachamp, em Garibaldi . O crime ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira (7).

O carro utilizado na ocorrência foi incendiado cerca de um quilômetro de distância do local do homicídio e foi encontrado na Rua Armando Cattani. Os autores dos tiros fugiram do local.