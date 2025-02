Um homem de 36 anos foi morto a tiros em um condomínio de Bento Gonçalves, no fim da manhã deste domingo (9). A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida próximo a um quiosque.

O residencial fica localizado na Rua Bramante Mion, no bairro Ouro Verde. As circunstâncias do homicídio não foram informadas e serão investigadas pela Polícia Civil.