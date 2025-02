Homem de 62 anos é morto a tiros no bairro Juventude, em Bento Gonçalves

Um homem de 62 anos, identificado como Carlos Roberto Rodrigues, foi morto a tiros no início da manhã desta terça-feira (25) . A ocorrência, conforme a Brigada Militar, foi registrada por volta das 7h30min na Rua Luís Girardini, no bairro Juventude.

Esse é o sexto crime contra a vida em Bento Gonçalves no ano, e o segundo de fevereiro. A última morte violenta havia sido registrada no dia 9, quando Luís Fernando Tunes Andrade, 36, foi morto a tiros no bairro Ouro Verde.