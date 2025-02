Câmara de Vereadores de Caxias do Sul abre ano legislativo nesta terça-feira com análise de cassação

A primeira sessão ordinária da legislatura 2025-2028 da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ocorre nesta terça-feira (4). Entre os assuntos da pauta está a apreciação do pedido de cassação do vereador Hiago Morandi (PL). O texto foi protocolado na última quarta-feira (29) pelo vice-presidente do PSOL municipal, Paulo Rodrigo Toledo Inda. Ele acusa Morandi de expor um homem em situação de rua nas redes sociais. Inda já foi conselheiro tutelar de Caxias do Sul. A votação desta terça é para que os vereadores decidam se dão início ao processo ou se ele será arquivado.

Frentes Parlamentares

Os vereadores também irão votar pela reinstalação da Frente Parlamentar "A Maesa é Nossa", que discute a ocupação do antigo complexo industrial. Outro requerimento em análise é para instalação da Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas. Ambos são de autoria coletiva. Além disso, vereadores do PL, PP e Novo protocolaram uma moção de repúdio à fala do presidente Lula em 30 de janeiro, onde ele disse que "se não fosse a tragédia no Rio Grande do Sul, teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas". A pauta da primeira sessão do ano tem ainda um pedido de informações do vereador Hiago Morandi (PL) a respeito da Secretaria da Saúde.