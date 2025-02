Após tentativa de homicídio, bar é interditado em Caxias do Sul

Ação conjunta com a Brigada Militar ocorreu na noite desta quinta-feira (6).

Um bar foi interditado após fiscalização na noite desta quinta-feira (6), em Caxias do Sul. O estabelecimento está situado na Avenida Abramo Randon, no Loteamento Saint Etiene.

Segundo a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU), o local era alvo de denúncias por perturbação do sossego público e teria sido palco de uma tentativa de homicídio na noite de quarta (5). O caso teria envolvido, segundo a prefeitura e a Brigada Militar (BM), um segurança do bar e um motociclista, e está em investigação pela Polícia Civil.