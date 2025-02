Após morte no Lago Joaquina Rita Bier, prefeitura de Gramado pede apoio para segurança no local

Caso ocorreu no fim de janeiro no Lago Joaquina Rita Bier.

Após um homem morrer no Lago Joaquina Rita Bier, no fim de janeiro, prefeitura de Gramado e Brigada Militar reuniram-se nesta terça-feira (4) em busca de medidas de prevenção. Conforme a assessoria do município, o encontro teve pedido de apoio para fortalecer a segurança no ponto turístico.