Polícia Civil investiga homicídio de homem de 43 anos, no bairro Planalto, em Caxias do Sul 

Um homem de 43 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi morto na madrugada do domingo (19). Informações preliminares compartilhadas pela Brigada Militar indicam que ele teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na Rua Vereador Dercy Dias da Rosa, no bairro Planalto, em Caxias do Sul.