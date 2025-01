Durante abordagem a veículos, Brigada Militar apreende 149 tijolos de maconha em Caxias, o equivalente a 100kg

Os entorpecentes foram localizados após a abordagem a dois veículos no bairro Sagrada Família.

A Brigada Militar apreendeu 149 tijolos de maconha e prendeu um homem e uma mulher, no fim da manhã desta terça-feira (21), em Caxias do Sul. Os entorpecentes, correspondentes a 100kg, foram localizados durante abordagem a dois veículos, um HB20 e um Onix, na Rua Atílio Andreazza, no bairro Sagrada Família.