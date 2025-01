Buscas diárias e suspeita de ajuda para se esconder: desaparecimento de mulher em Caxias completa um mês 

Maitê completou 27 anos em outubro. Arquivo Pessoal / Divulgação

As únicas informações que a família de Maitê Farioli Camana, 27 anos, teve nos últimos 30 dias é de que ela tem sido vista em Vacaria. No entanto, os supostos aparecimentos não são confirmados pela Polícia Civil, que segue nas buscas.

Leia Mais Polícia Federal prende dois em operação contra contrabando em Serafina Corrêa

Maitê, que foi diagnosticada com esquizofrenia e deficiência intelectual leve, desapareceu na antevéspera de Natal de um Centro Espírita no bairro Lourdes, em Caxias. Ela teria se aproveitado de um mal estar da cuidadora e fugido. De acordo com a advogada da família Ticiana Nascimento, no dia do sumiço ela carregava R$ 2,4 mil em dinheiro.

— Na segunda-feira (20) recebemos as informações de uma moça que poderia ser ela andando por Vacaria, mas infelizmente não era. Fazemos buscas praticamente todos os dias, aqui e em Vacaria. Vamos na Rodoviária, EPI's, até com os moradores de rua temos falado e nada.

Natural da cidade dos Campos de Cima da Serra, Maitê se mudou para Caxias do Sul há cerca de três anos e não teria se adaptado. Ela mora com uma cuidadora, contratada pelo pai de Maitê, que está no Mato Grosso. Na cidade natal e ainda de acordo com Ticiana, dois primos andam pelos bairros à procura de Maitê:

— São só pistas desencontradas e nada de concreto.

O que faz a família suspeitar de que alguém possa estar ajudando na fuga:

— Achamos que ela está escondida em algum amigo, pois muita gente viu ela em Vacaria mas quando a notícia se espalha nas redes sociais e vamos averiguar não achamos nada. Estive com o pai dela e a cuidadora que morava com ela, não tenho nem como te descrever a tristeza e o cansaço de todos os envolvidos nas buscas.

O delegado Caio Fernandes, que investiga o caso, não descarta o auxílio de terceiros:

— Nós tomamos conhecimento de que, em tese, ela teria sido vista em Vacaria. Pedimos apoio aos colegas que seguem auxiliando na medida do possível. Causa estranheza que ninguém que supostamente veja a jovem acione as autoridades públicas. Desaparecimento por vontade própria não é crime. E atender ao pedido de uma pessoa que não quer ser encontrada também não.

Esta não é a primeira vez que Maitê desaparece. No fim de 2022, também sumiu e foi encontrada em uma mata do Loteamento Villa-Lobos, em Caxias. Informações podem ser repassadas para a Polícia Civil de Caxias no (54) 3238-7700, ou no 190.