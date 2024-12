Polícia Civil apreende 41 máquinas caça-níqueis em sala de jogos clandestinos no centro de Caxias do Sul

Uma ação de combate à exploração de jogos de azar apreendeu 41 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento localizado na Rua Do Guia Lopes, na área central de Caxias do Sul. A operação, realizada por agentes da a 1ª Delegacia de Polícia Distrital, ocorreu na tarde de quinta-feira (5). Também foram apreendidos um valor em dinheiro e outros materiais usados no crime.